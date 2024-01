Nippon Yusen K K Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Yusen":

Die Nippon Yusen Kk-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3609,84 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4637 JPY liegt, was einem Unterschied von +28,45 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 4003,04 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (+15,84 Prozent) und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Nippon Yusen Kk-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

In fundamentalen Aspekten wird die Nippon Yusen Kk-Aktie als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Marine) eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,19 im Vergleich zum Branchen-KGV von 16,53, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 3,25 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,39 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Dividende. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.