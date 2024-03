Nippon Yusen K K Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet. Anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Veränderung der Stimmung lässt sich ein umfassendes Bild über die Stimmungslage erstellen.

Im Falle der Aktie von Nippon Yusen Kk ergab die Untersuchung, dass die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wurde der Aktie von Nippon Yusen Kk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Industrie") ergab sich eine Rendite von 35,23 Prozent im vergangenen Jahr, was 4,37 Prozent über dem Durchschnitt lag. In der Branche "Marine" lag die mittlere jährliche Rendite bei 21,93 Prozent, und Nippon Yusen Kk übertraf diesen Wert um 13,3 Prozent. Aufgrund der Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Yusen Kk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3997,07 JPY lag. Der letzte Schlusskurs (4183 JPY) wies eine Abweichung von +4,65 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage lag der letzte Schlusskurs (4740,96 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt um -11,77 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Nippon Yusen Kk-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nippon Yusen Kk-Aktie ergab einen Wert von 62,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führte. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, belief sich auf 73,99, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führte. Somit führte das Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".