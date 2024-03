Nippon Yusen K K Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Stärke Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Nippon Yusen Kk liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, wodurch eine Bewertung als "Schlecht" resultiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67 für die Nippon Yusen Kk, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Nippon Yusen Kk im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,21 Prozent erzielt, was 24,48 Prozent über dem Durchschnitt (28,73 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt 21,21 Prozent, wobei Nippon Yusen Kk aktuell 32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nippon Yusen Kk liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Marine" (KGV von 16,66) unter dem Durchschnitt (ca. 42 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Nippon Yusen Kk damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Nippon Yusen Kk im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Nippon Yusen Kk. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".