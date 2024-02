Nippon Telephone Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Pacific Holding":

Die Anleger-Stimmung bei Reyuu Japan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gefunden, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 67,19 und für 25 Tage bei 50,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Reyuu Japan verläuft aktuell bei 397,04 JPY, was sich als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 438 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +10,32 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von -2,7 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".