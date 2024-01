Nippon Telephone Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten zwei Wochen wurde die Nippon Telephone-Aktie von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Nippon Telephone ebenfalls als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 61,22 und der RSI25 bei 56,23, was beide zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, jedoch blieb die Rate der Stimmungsänderung gering. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Telephone-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 370,04 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 423 JPY liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein negativeres Rating für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich damit für die Nippon Telephone-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf der Basis verschiedener Analysemethoden.