Nippon Telephone Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für Nippon Telephone wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nippon Telephone weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,56 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses erhält Nippon Telephone eine Bewertung von "Gut". Der GD200 verläuft bei 366,09 JPY, während der Aktienkurs bei 425 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,09 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 486,08 JPY, was einer Abweichung von -12,57 Prozent entspricht, und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nippon Telephone zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und werden daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich damit für Nippon Telephone in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nippon Telephone ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.