Nippon Tel&tel-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI von Nippon Telegraph & Telephone liegt bei 7,58, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, weist die Aktie von Nippon Telegraph & Telephone ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,42 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" um 50 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Nippon Telegraph & Telephone beträgt derzeit 2,83 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,07 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Nippon Telegraph & Telephone mit 17,85 Prozent um mehr als 18 Prozent darüber. Dies wird als eine sehr gute Entwicklung angesehen und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.