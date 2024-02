Nippon Tel&tel Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Nippon Telegraph & Telephone-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte ihrer Performance betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,84 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 181 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Nippon Telegraph & Telephone-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,35 Prozent erzielt, was 20,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 6,51 Prozent, und Nippon Telegraph & Telephone liegt aktuell 15,84 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Aktie momentan als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wird sie auf 25-Tage-Basis weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Nippon Telegraph & Telephone-Aktie somit für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.