Nippon Tel&tel Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Nippon Telegraph & Telephone wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,22, was 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 24,98 für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

In Bezug auf die Dividende weist Nippon Telegraph & Telephone derzeit eine Dividendenrendite von 2,73 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,01 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von 181,3 JPY um +1,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch um +6,07 Prozent über dem GD200 und wird daher insgesamt positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Diskussionen zeigen eine allgemein positive Einstellung der Anleger, weshalb auch die Anleger-Stimmung insgesamt als gut eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gute Bewertung der Aktie von Nippon Telegraph & Telephone aufgrund der fundamentalen, technischen und Anlegeranalyse.