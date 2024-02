Nippon Tel&tel Aktie: Einfach nur Spitze!

Nippon Telegraph & Telephone (NTT) wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,22, was unter dem Branchendurchschnitt von 24,96 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 182 JPY liegt um 6,09 Prozent über dem GD200 (171,55 JPY), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 179,46 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet NTT eine Dividendenrendite von 2,73 % aus, was 0,76 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über NTT in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft, da sie weniger Aufmerksamkeit erhält als normal und die Anzahl der Diskussionen abnimmt.