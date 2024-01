Nippon Tel&tel Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Nippon Telegraph & Telephone-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 168,06 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 180,4 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,34 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 173,05 JPY, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert bei einer Abweichung von +4,25 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Nippon Telegraph & Telephone-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte die Nippon Telegraph & Telephone-Aktie eine Rendite von 17,85 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,19 Prozent, wobei die Nippon Telegraph & Telephone-Aktie mit 11,66 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Telegraph & Telephone-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 2 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,98, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nippon Telegraph & Telephone.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nippon Telegraph & Telephone-Aktie aktuell 12,42, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 24 liegt und die Aktie somit aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Aus diesem Grund erhält Nippon Telegraph & Telephone auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.