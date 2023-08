Nippon Steel & Sumitomo Metal erwartet Umsatzplus: Quartalszahlen und Aktienentwicklung im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Bald ist es wieder soweit: Das Unternehmen Nippon Steel & Sumitomo Metal mit Hauptsitz in Tokio, Japan wird seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In nur noch 66 Tagen werden die Quartalszahlen des Unternehmens erwartet. Die Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,62 Milliarden Euro. Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen sie aktuell mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im zweiten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,32 Milliarden Euro. Nun wird mit einem Plus von 8,10 Prozent gerechnet, was einem Umsatz von 13,31 Millionen Euro entspricht....