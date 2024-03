Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Dividendenrendite für Nippon Steel beträgt aktuell 4,43 Prozent, was 1,07 Prozent über dem Mittelwert liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten. In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt und somit zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs ein positives Signal für Nippon Steel ist, da der aktuelle Kurs um +7,86 Prozent über dem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nippon Steel liegt bei 82,27, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie.