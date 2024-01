Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Steel":

Die Nippon Steel-Aktie erfreut sich einer hohen Dividendenrendite von 4,66 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Schlusskurs der Aktie sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt. Insgesamt erhält die Nippon Steel-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung rund um die Nippon Steel-Aktie spiegelt überwiegend positive Meinungen wider, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Nippon Steel-Aktie.

In Zusammenfassung wird die Nippon Steel-Aktie sowohl in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als auch in der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.