Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Nippon Steel verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 34,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 31,84 Prozent, was bedeutet, dass Nippon Steel im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,49 Prozent erzielte. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 31,84 Prozent im letzten Jahr, und Nippon Steel übertraf diesen Durchschnittswert um 2,49 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Nippon Steel in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Nippon Steel liegt bei 51,68 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 41,6 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Nippon Steel mit 4,43 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau (2,71 %) auf, was einer Differenz von 1,72 Prozentpunkten entspricht. Daher kann die aktuelle Einstufung als "Gut" betrachtet werden.

Auch fundamental betrachtet zeigt sich Nippon Steel positiv, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,3 liegt und damit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau von 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Nippon Steel in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.