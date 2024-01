Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Steel":

Die Dividendenpolitik von Nippon Steel wird von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 4 liegt, was eine positive Differenz von +1,59 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Nippon Steel derzeit bei 3176,95 JPY. Dies entspricht einem Abstand von +6,52 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3384 JPY und erhält daher die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 3298,88 JPY angenommen, was einer Differenz von +2,58 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nippon Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,54 Prozent erzielt, was 26,16 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 29,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Nippon Steel. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.