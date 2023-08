Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie: Ein Aufwärtstrend mit einer Gewinnerwartung von +2,22%

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Steel":

Die Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie befindet sich in einem positiven Aufwärtstrend. Der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand. Analysten schätzen den Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf 21,25 EUR, was einen Gewinn von +2,22% bedeutet. Aktionäre können basierend auf diesen Schätzungen einen Gewinn von +2,22% erwarten.

Die Quartalszahlen für das 2. Quartal werden in 86 Tagen erwartet. Analysten prognostizieren ein Umsatzplus von +10,50% im Vergleich zum Vorquartal und einen Gewinnrückgang um -41,40% auf 530,30 Mio. EUR.

Auf Jahressicht wird ein Umsatzanstieg von +16,00% erwartet und der Gewinn soll um -0,40% auf 2,08 Mrd. EUR fallen. Der Gewinn pro Aktie steigt voraussichtlich auf 3,85 EUR.

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Nippon Steel & Sumitomo Metal Aktie um +7,51% verändert.

Investoren...