Nippon Soda-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Nippon Soda hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Mit einem Kurs von 5980 JPY liegt sie aktuell 2,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei 10,86 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Nippon Soda über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Nippon Soda in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nippon Soda wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Nippon Soda auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nippon Soda liegt bei 59,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.