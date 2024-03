Nippon Soda Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Analyse der Stimmung und des Gesprächsverhaltens ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich Nippon Soda gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso war die Diskussionsintensität im Vergleich zum üblichen Niveau weder besonders hoch noch niedrig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Nippon Soda liegt bei 62,07 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 von 37,29, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Nippon Soda daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu dieser Einschätzung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Soda-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 5381,5 JPY liegt, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs (5970 JPY) von +10,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+2,94 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nippon Soda-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.