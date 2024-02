Nippon Soda Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse von Nippon Soda-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 5247,73 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5710 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 5553,8 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs von +2,81 Prozent liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nippon Soda auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nippon Soda liegt bei 52,17 Punkten für den 7-Tage-RSI und bei 41,28 Punkten für den 25-Tage-RSI, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Nippon Soda vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien verzeichnet. Da sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nippon Soda beschäftigt hat, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Nippon Soda-Aktien.