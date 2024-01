Nippon Signal Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Nippon Signal Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 977 JPY gehandelt, was einem Anstieg um +2,97 Prozent über den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -2,93 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Nippon Signal Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Nippon Signal in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Nippon Signal gezeigt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Nippon Signal Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nippon Signal-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,55, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,59, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.