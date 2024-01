Nippon Shinyaku Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Nippon Shinyaku-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 5800,06 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5189 JPY liegt, was einer Differenz von -10,54 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5305,68 JPY, was zu einem Unterschied von -2,2 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längere Sicht und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristige Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Nippon Shinyaku-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die Dividendenrendite der Nippon Shinyaku-Aktie liegt derzeit bei 2,39 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,39 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Nippon Shinyaku-Aktie zeigt, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, während es auf 25-Tage-Basis als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Nippon Shinyaku-Aktie auf dieser Basis ein "Gut"-Rating.