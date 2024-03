Nippon Sheet Glass Company Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Diskussionen über Nippon Sheet Glass in den sozialen Medien signalisieren ein deutliches Stimmungsbild. In den letzten Wochen waren die meisten Kommentare und Meinungen überwiegend negativ, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Es gab keine signifikante Veränderung in der Häufigkeit der Diskussionsbeiträge.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nippon Sheet Glass mit einem Wert von 3,2 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Bauproduktebranche. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nippon Sheet Glass eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,67 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.