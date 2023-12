Nippon Sheet Glass Company Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nippon Sheet Glass einen Wert von 3, was bedeutet, dass die Börse 3,82 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird Nippon Sheet Glass daher als unterbewertet eingestuft, da der Branchendurchschnitt bei 23 liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Nippon Sheet Glass. Es gab drei positive und ein negatives Signal, während an zehn Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite von Nippon Sheet Glass liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent in der Bauprodukte-Branche liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nippon Sheet Glass-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 66,51 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Nippon Sheet Glass.