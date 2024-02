Nippon Sheet Glass Company Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nippon Sheet Glass in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Nippon Sheet Glass unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Nippon Sheet Glass ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 59,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 64,96 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Für Investoren in die Aktie von Nippon Sheet Glass bedeutet dies, dass sie bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte einen geringeren Ertrag von 2,76 Prozentpunkten erzielen können. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nippon Sheet Glass derzeit bei 3,13, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,9 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.