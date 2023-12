Nippon Road Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Nippon Road war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder deutlich positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Nippon Road daher eine neutrale Bewertung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als neutral.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Nippon Road-Aktie bei 1757,52 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1961 JPY liegt daher deutlich darüber (+11,58 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Grundlage erhält Nippon Road eine positive Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1897,9 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+3,32 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Nippon Road auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine positive Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Nippon Road festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nippon Road liegt bei 38,8, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 36,41 ebenfalls ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung für Nippon Road.