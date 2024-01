Nippon Road Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmung um die Aktienkurse von Nippon Road lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die von den Nutzern in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle Wert von 31,68 zeigt, dass die Nippon Road weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1799,87 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2097 JPY, was einer Steigerung von 16,51 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1944,34 JPY über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nippon Road-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Sowohl in Bezug auf die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating für Nippon Road.