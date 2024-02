Nippon Road Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Nippon Road im Fokus der Diskussionen. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nippon Road. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1878,23 JPY für den Schlusskurs der Nippon Road-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1982 JPY, was einem Unterschied von +5,52 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2038,6 JPY, und daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Nippon Road also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Nippon Road-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 89, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Nippon Road.

Die Aktivität und Stimmungsänderung der Nippon Road-Aktie über einen längeren Zeitraum deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Nippon Road in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".