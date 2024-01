Nippon Road Aktie: Es wird konkret!

Die Nippon Road-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um festzustellen, ob sich der Wertpapierkurs in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt werden als Trendfolgeindikatoren betrachtet, um diese Bewertung vorzunehmen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1793,82 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2082 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Nippon Road-Aktie. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1934,36 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,63 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Nippon Road liegt bei 27,95, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung als "Gut" auf Basis des RSI.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können die Bewertung von Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Nippon Road. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength-Index und die Anleger-Stimmung eine positive Bewertung für die Nippon Road-Aktie.