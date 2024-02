Nippon Rad Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das Sentiment und der Buzz um Nippon Rad können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden, basierend auf der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dabei ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Nippon Rad in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 687,91 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (810 JPY) eine Abweichung von +17,75 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (705,7 JPY) liegt mit einem Plus von +14,78 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nippon Rad-Aktie beträgt aktuell 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 28,96 ebenfalls überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Nippon Rad im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nippon Rad. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Faktoren insgesamt die Bewertung "Neutral" für Nippon Rad.