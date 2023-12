Nippon Rad Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Nippon Rad-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 654,46 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 688 JPY, was einem Unterschied von +5,12 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet.

Bei der Analyse der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, der aktuell bei 768,76 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-10,51 Prozent), erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Nippon Rad daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt für Nippon Rad bei 80. Dies wird als überkauft betrachtet und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und Buzz werden auch bei der Bewertung der Aktie berücksichtigt. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Nippon Rad daher mit einem "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ist. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.