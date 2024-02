Nippon Paint Holdings Aktie: Das hat Gewicht!

Die Nippon Paint-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren analysiert, um den aktuellen Trend und die Stimmung der Anleger zu bewerten.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 1077,9 JPY liegt. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1169,5 JPY ergibt sich eine Abweichung von +8,5 Prozent, wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1071,87 JPY) zeigt eine positive Abweichung von +9,11 Prozent, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nippon Paint-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderungen werden ebenfalls berücksichtigt. Die Diskussionintensität in Bezug auf Nippon Paint wird langfristig als mittelmäßig eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen des Aktienkurses zu analysieren. Der RSI für die Nippon Paint liegt bei 56,31, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 40. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anlegerstimmung, die anhand der Diskussionen in den sozialen Medien bewertet wird, zeigt hauptsächlich neutrale Einstellungen in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Nippon Paint-Aktie eine gemischte Bewertung, wobei die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet, während die Anlegerstimmung und die Sentiments eher negativ sind.

