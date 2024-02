Nippon Paint Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Nippon Paint-Aktie wird derzeit als "neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch aus charttechnischer Sicht. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 1080,87 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1102,5 JPY lag, was einem Anstieg von 2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1069,06 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen. Die meisten diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer neutralen Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nippon Paint-Aktie derzeit mit einem Wert von 72,86 überkauft ist, was als schlechtes Signal gilt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Einstufung des RSI.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Nippon Paint-Aktie derzeit neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch aus charttechnischer Sicht.