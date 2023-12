Nippon Koshuha Steel Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Nippon Koshuha Steel liegt der RSI bei 79,63, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 44,84 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild mit einem Rating von "Schlecht".

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen, wodurch die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich bei Nippon Koshuha Steel in den letzten Wochen kaum Veränderung. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Nippon Koshuha Steel-Aktie derzeit -3,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" bedeutet. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +25,01 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.