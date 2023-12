Nippon Koshuha Steel Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Nippon Koshuha Steel-Aktie hat in den letzten Tagen eine Reihe von Bewertungen auf Basis technischer Analysen erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs liegt derzeit bei 444,78 JPY, während der aktuelle Kurs bei 566 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +27,25 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 552,44 JPY, was zu einem Abstand von +2,45 Prozent führt und somit zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 29, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Nippon Koshuha Steel in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nippon Koshuha Steel in den sozialen Medien gab. Die Aktie wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass in etwa normaler Umfang darüber diskutiert wurde, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.