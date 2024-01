Nippon Kayaku-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Kayaku":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Nippon Kayaku zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,89 Euro für jeden Euro Gewinn von Nippon Kayaku zahlt. Dies ist 37 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 36. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Dividendenrendite von Nippon Kayaku beträgt derzeit 3,26 %, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,84 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,42 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nippon Kayaku in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.