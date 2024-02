Nippon Kayaku Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Nippon Kayaku geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zu dem Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Nippon Kayaku in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Kayaku-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1282,18 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1273 JPY weicht um -0,72 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1325,93 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs von -3,99 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Somit erhält die Nippon Kayaku-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Nippon Kayaku in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, weshalb Nippon Kayaku dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,53 Punkten, was bedeutet, dass die Nippon Kayaku-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 63,43 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nippon Kayaku somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.