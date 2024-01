Nippon Kayaku Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Kayaku":

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch mithilfe von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare zu Nippon Kayaku neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen rund um Nippon Kayaku diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nippon Kayaku-Aktie zeigt einen Wert von 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 48,37 neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nippon Kayaku.

Die Nippon Kayaku-Aktie liegt mit einem Kurs von 1360 JPY derzeit +1,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +7,25 Prozent als "Gut" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nippon Kayaku bei 22,89 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 36,29. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.