Nippon Kayaku Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Kayaku":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nippon Kayaku liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,68 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche werden für Nippon Kayaku 67 Prozent weniger gezahlt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Nippon Kayaku mit einer Dividende von 3,6 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,86 % für Chemikalien. Die Differenz beträgt 0,74 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Kayaku-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1249,33 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1402 JPY) liegt deutlich darüber (Unterschied +12,22 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1298,03 JPY) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+8,01 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Nippon Kayaku-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nippon Kayaku wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher die Einstufung "Gut" basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.