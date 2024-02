Nippon Kayaku Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten zwei Wochen wurde Nippon Kayaku von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine Bewertung von "Gut".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Nippon Kayaku-Aktie ein Durchschnitt von 1282,43 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1289,5 JPY (+0,55 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt sprechen für eine neutrale Bewertung der einfachen Charttechnik.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Nippon Kayaku investieren, können eine Dividendenrendite von 3,4 % erzielen, was einen Mehrertrag von 0,69 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens werden daher als neutral bewertet.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Nippon Kayaku als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,51 insgesamt 34 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".