Nippon Ichi Software Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Nippon Ichi Software wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,09 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauft-Situationen und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Nippon Ichi Software in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen gab es jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nippon Ichi Software von 1040 JPY 7,74 Prozent unter dem GD200 (1127,2 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1057,42 JPY und signalisiert ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -1,65 Prozent. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Nippon Ichi Software daher eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

