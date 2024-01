Nippon Ichi Software Aktie: Eine Gewinnchance?

Die technische Analyse der Nippon Ichi Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1128,26 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1044 JPY weicht somit um -7,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1059,9 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (-1,5 Prozent) ist. Auf dieser Basis ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nippon Ichi Software liegt bei 11,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell wenig Beachtung erfährt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments, die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt, zeigt, dass über Nippon Ichi Software in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten, was zu einer abschließenden "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Nippon Ichi Software-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Sentiments und des Buzz eine Gesamtbewertung von "Neutral".