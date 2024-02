Nippon Ichi Software Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Diskussionen zu Nippon Ichi Software in den sozialen Medien signalisieren ein wachsendes Interesse und positive Stimmungen in den letzten Wochen. Die Mehrheit der Themen rund um das Unternehmen wurde positiv bewertet. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der Nippon Ichi Software-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1103 JPY lag, was einem Unterschied von -1,76 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1122,77 JPY) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung vom aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien und die Kommunikationsfrequenz bezüglich Nippon Ichi Software haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nippon Ichi Software-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine neutralere Position, wodurch die Gesamtbewertung der RSIs ebenfalls auf "Schlecht" fällt.