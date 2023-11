Nippon Ichi Software Aktie: Alles unter Kontrolle?

Sentiment und Buzz: Nippon Ichi Software erhält neutrales Rating

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Nippon Ichi Software. Daher bewerten Experten die Aktie als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Nippon Ichi Software daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nippon Ichi Software verläuft aktuell bei 1147,48 JPY. Der Aktienkurs selbst lag bei 1077 JPY und hat damit einen Abstand von -6,14 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 1114,28 JPY liegt, ergibt sich ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,05 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Nippon Ichi Software in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.