Nippon Gear Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Nippon Gear-Aktie hat derzeit einen RSI von 56,76, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Gear-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +30,95 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +14,82 Prozent ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Nippon Gear wird in den sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nippon Gear haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt erhält Nippon Gear auf allen analysierten Ebenen ein "Neutral"-Rating.