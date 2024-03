Nippon Gear Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktienanalyse von Nippon Gear zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz mittelgroß ist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 41,74 und der RSI25 bei 52,78, was beide auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um Nippon Gear angesprochen wurden, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nippon Gear bei 471,16 JPY liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 625 JPY, was einem Abstand von +32,65 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, da die Differenz bei +4,34 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.