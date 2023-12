Nippon Fine Chemical Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Nippon Fine Chemical basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Kommentare und Beiträge in sozialen Medien über Nippon Fine Chemical untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Fine Chemical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2657,76 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2980 JPY liegt, was einer Differenz von +12,12 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2725,02 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,36 Prozent über diesem Wert. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen, noch eine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge wurde registriert. Deshalb wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und die Diskussion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Fine Chemical-Aktie zeigt eine Ausprägung von 12,75 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,12, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung rund um Nippon Fine Chemical als neutral eingestuft wird, die technische Analyse jedoch ein gutes Rating für die Aktie ergibt. Die Bewertung basiert auf verschiedenen Faktoren wie der Stimmung in sozialen Medien, der charttechnischen Entwicklung und dem Relative Strength Index.