Nippon Filcon Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Nippon Filcon -Tokyo zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 481,85 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 544 JPY beträgt. Dies führt zu einer positiven Abweichung von +12,9 Prozent vom GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 511,08 JPY, was einer Abweichung von +6,44 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Nippon Filcon -Tokyo zeigen eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Diskussionsintensität und eine eher neutrale Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Auch die Meinungen auf sozialen Plattformen deuten auf eine neutrale Stimmung hin, sowohl in den Kommentaren als auch in den Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Daher wird auch in dieser Betrachtung die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Filcon -Tokyo liegt bei 52,94, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der RSI, dass die Nippon Filcon -Tokyo derzeit neutral bewertet wird.