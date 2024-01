Nippon Filcon Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Nippon Filcon -Tokyo-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt deuten auf eine ähnliche Bewertung hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 470,15 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 468 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,46 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 473,76 JPY weist nur eine geringe Abweichung von -1,22 Prozent auf. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Nippon Filcon -Tokyo-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Anleger-Stimmung bei Nippon Filcon -Tokyo zeigt sich als neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Werte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Filcon -Tokyo-Aktie zeigt ebenfalls ein neutrales Rating. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Tage (62,12) deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein neutrales Rating für die Nippon Filcon -Tokyo-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren, Anleger-Stimmung und Relative Strength Index.