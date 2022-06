Nippon Express führt neuen Transportservice mit umweltfreundlichen isothermischen Verpackungen ein

Tokio (ots/PRNewswire) -- Erstes japanisches Logistikunternehmen arbeitet mit EMBALL'ISO zusammen, Erfahrung im Impfstofftransport -Nippon Express Co., Ltd., eine Konzerngesellschaft von Nippon Express Holdings, Inc., ist das erste japanische Logistikunternehmen, das mit EMBALL'ISO zusammenarbeitet, einem französischen Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Impfstofftransport. Gemeinsam wollen die Unternehmen einen neuen internationalen Luftfrachtservice mit den umweltfreundlichen isothermischen Verpackungen von EMBALL'ISO einführen.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202206172666-O3-21gHn0ZzUmweltfreundliche isothermische Verpackung: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202206172666/_prw_PI1fl_d758x95t.jpgHintergrund der DienstleistungsentwicklungDie Medizin- und die Pharma-Branche verlangen unter anderem eine strenge Temperaturkontrolle ihrer Produkte während des Transports, und das Interesse an umweltfreundlichen Logistikdienstleistungen in allen Branchen wächst. Als wesentliche Maßnahme in ihrer Wachstumsstrategie für Kerngeschäfte hat die NX Group die Pharmabranche im „NX Group Business Plan 2023 – Dynamic Growth" zur Priorität gemacht und ihre temperaturgeführten Transportdienstleistungen entsprechend ausgebaut.Nippon Express ist das erste japanische Logistikunternehmen, das mit EMBALL'ISO zusammenarbeitet, indem es einen neuen Service entwickelt, der die wiederverwendbaren passiven (nicht strombetriebenen) isothermischen Hochleistungsverpackungen von EMBALL'ISO mit internationalem Lufttransport kombiniert und so seine temperaturgeführten Transportdienste verbessert. Dieser neue umweltfreundliche Service wird dazu beitragen, die CO2-Emissionen seiner Kunden zu reduzieren und gleichzeitig die während des Transports erforderlichen Temperaturen streng einzuhalten.LeistungsübersichtServicenameNX-SOLUTION Temperaturgeführter Transportservice mit umweltfreundlichen isothermischen VerpackungenMerkmale- Der Service verwendet Verpackungen mit hoher isothermischer Leistung, die dem ISTA 7D-Standard* entsprechen.- Die umweltfreundliche isothermische Verpackung kann in 80 Ländern/Regionen auf der ganzen Welt abgegeben werden.- Der Transport von Waren in wiederverwendbaren Verpackungen wird dazu beitragen, die CO2-Emissionen in der Lieferkette zu reduzieren.*Ein internationaler Teststandard, der von der International Safe Transit Association (ISTA) entwickelt und weltweit für verpackte Güter eingesetzt wird. Die Verpackungen werden für bestimmte Zeiträume bestimmten Temperaturumgebungen für Sommer und Winter ausgesetzt, um ihre interne Temperaturaufbewahrungszeit zu testen.ProdukteDie Verpackungen für drei Temperaturbereiche können in den Größen ausgewählt werden, die für das Frachtvolumen der Kunden am besten geeignet sind.Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202206172666/_prw_PI2fl_0ihi4245.pngDie NX Group wird die End-to-End-Services, die den Bedarf an einer immer anspruchsvolleren und diversifizierteren Pharmalogistik decken, künftig weiter verbessern und ausbauen.Informationen zu EMBALL'ISO: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202206172666-O1-rWQgxhQh.pdfWebsite von Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/Offizieller LinkedIn-Account der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Hr.) Homare Kato oder (Hr.) Tomonori Sekiya oder (Fr.) Yuriko Motoki,Abteilung Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell